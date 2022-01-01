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Опрыскиватель ручной Standard 2
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Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель ручной Standard 2
    Арт. 1128776
    Опрыскиватель ручной Standard 2

      Опрыскиватель ручной Standard 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128776

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель Caiman Standard 2 - это уникальный профессиональный ручной опрыскиватель предназначен для обработки растений, выращиваемых в теплицах, а также цветочных клумб и небольших плодовых кустарников. Его особенность заключается в том, что благодаря специальному устройству помпового насоса обеспечивается стабильное распыление жидкости при любом положении опрыскивателя в пространстве. Модель снабжена 2-литровой емкостью, выполненной из высококачественного HD-полиэтилена, позволяющего обрабатывать растения агрессивными химическими и биологическими препаратами. Все изоляционные уплотнения распылителя Caiman Standard 2 выполнены из фторкаучука и в 10 раз более стойки к воздействию агрессивных жидкостей, чем аналоги из обычных материалов. Модель оснащена предохранительным клапаном для сброса давления и форсункой с регулируемым углом распыления.

        Преимущества

        • Работа в любом положении. Специальное устройство помпового насоса обеспечивает стабильное распыление жидкости при любом положении опрыскивателя в пространстве. Удобно для обработки труднодоступных мест, плотных посадок
        • Долговечный помповый насос способен нагнетать давление до 2 бар. Снабжен сетчатым фильтром во избежание засорения
        • Емкость из высококачественного HD-полиэтилена позволяет вести обработку даже агрессивными растворами
        • Фторкаучуковые изоляционные уплотнения до десяти раз более стойкие к воздействию химических веществ, чем традиционно используемые материалы (например, этилен-пропиленовый каучук)
        • Клапан сброса давления позволяет безопасно снизить уровень давления в бачке
        • Регулируемый угол распыления. Шарнирная конструкция форсунки позволяет направлять струю под нужным углом и регулировать ее форму (мелкодисперсное или точечное распыление) в зависимости от условий работы
        • Общий объем бачка 2 л. (вместимость раствора 1,8 л.)