Опрыскиватель ручной Standard 2

Преимущества

Работа в любом положении. Специальное устройство помпового насоса обеспечивает стабильное распыление жидкости при любом положении опрыскивателя в пространстве. Удобно для обработки труднодоступных мест, плотных посадок

Долговечный помповый насос способен нагнетать давление до 2 бар. Снабжен сетчатым фильтром во избежание засорения

Емкость из высококачественного HD-полиэтилена позволяет вести обработку даже агрессивными растворами

Фторкаучуковые изоляционные уплотнения до десяти раз более стойкие к воздействию химических веществ, чем традиционно используемые материалы (например, этилен-пропиленовый каучук)

Клапан сброса давления позволяет безопасно снизить уровень давления в бачке

Регулируемый угол распыления. Шарнирная конструкция форсунки позволяет направлять струю под нужным углом и регулировать ее форму (мелкодисперсное или точечное распыление) в зависимости от условий работы

Общий объем бачка 2 л. (вместимость раствора 1,8 л.)

Опрыскиватель Caiman Standard 2 - это уникальный профессиональный ручной опрыскиватель предназначен для обработки растений, выращиваемых в теплицах, а также цветочных клумб и небольших плодовых кустарников. Его особенность заключается в том, что благодаря специальному устройству помпового насоса обеспечивается стабильное распыление жидкости при любом положении опрыскивателя в пространстве. Модель снабжена 2-литровой емкостью, выполненной из высококачественного HD-полиэтилена, позволяющего обрабатывать растения агрессивными химическими и биологическими препаратами. Все изоляционные уплотнения распылителя Caiman Standard 2 выполнены из фторкаучука и в 10 раз более стойки к воздействию агрессивных жидкостей, чем аналоги из обычных материалов. Модель оснащена предохранительным клапаном для сброса давления и форсункой с регулируемым углом распыления.