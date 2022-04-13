Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641

Ранцевый бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 – то, что нужно на большом садовом и дачном участке. Прибор обладает производительностью 3,9 лошадиных сил и имеет большой радиус распыления. Управляется при помощи кнопок на рукоятке. Он имеет бак объемом 14 литров и высокую скорость потока воздуха. Поэтому распылитель можно использовать не только для полива и удобрения растений, но и для очистки территории от мелкого мусора, гнилых листьев и сухой травы. Благодаря ранцевому исполнению, бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 удобно носить. Вы можете купить бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

Преимущества опрыскивателя STIHL SR 450