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Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
5.0
2
63 990 ₽
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
    Арт. X190500
    5.0
    2
    Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
    Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
    Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
      Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
      Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
      Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641

      Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641

      63 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X190500
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      63 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ранцевый бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 – то, что нужно на большом садовом и дачном участке. Прибор обладает производительностью 3,9 лошадиных сил и имеет большой радиус распыления. Управляется при помощи кнопок на рукоятке. Он имеет бак объемом 14 литров и высокую скорость потока воздуха. Поэтому распылитель можно использовать не только для полива и удобрения растений, но и для очистки территории от мелкого мусора, гнилых листьев и сухой травы. Благодаря ранцевому исполнению, бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 удобно носить. Вы можете купить бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

        Преимущества опрыскивателя STIHL SR 450

        • Удобно носить
        • Легко управлять
        • Вместительный бак для воды/удобрений
        • Возможность использования в качестве воздуходувки
        • Антивибрационная система
        • Пусковое устройство ElastoStart