Опрыскиватель Stihl SR 450 42440112641
Арт. X190500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
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- Ранцевый бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 – то, что нужно на большом садовом и дачном участке. Прибор обладает производительностью 3,9 лошадиных сил и имеет большой радиус распыления. Управляется при помощи кнопок на рукоятке. Он имеет бак объемом 14 литров и высокую скорость потока воздуха. Поэтому распылитель можно использовать не только для полива и удобрения растений, но и для очистки территории от мелкого мусора, гнилых листьев и сухой травы. Благодаря ранцевому исполнению, бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 удобно носить. Вы можете купить бензиновый опрыскиватель STIHL SR 450 в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества опрыскивателя STIHL SR 450
- Удобно носить
- Легко управлять
- Вместительный бак для воды/удобрений
- Возможность использования в качестве воздуходувки
- Антивибрационная система
- Пусковое устройство ElastoStart