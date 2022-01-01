Ранцевые опрыскиватели для дезинфекции
Найдено: 18 товаров
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- 3 590 ₽4.66 кгМаксимальное давление: 4Объем бака для воды: 12 л
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- 969 ₽1 520 ₽
- -551 ₽
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- 1 750 ₽
- 1 600 ₽
- 10 990 ₽
- Нет в наличии5 кгМаксимальное давление: 5.5Объем бака для воды: 12 л
- Нет в наличии5.6 кгМаксимальное давление: 5.5Объем бака для воды: 15 л
- Нет в наличии5.3 кгМаксимальное давление: 5.5Объем бака для воды: 16 л
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Ранцевые опрыскиватели для дезинфекции в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 150 рублей до 69 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.