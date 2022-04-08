Распылитель ранцевый Stihl SG 51 42550194950

Преимущества

Профессиональное использование

Регулировка подвесных ремней

Благодаря широкой горловине основной бак легко заполнить жидкостью

Плечевой ремень для удобной переноски ручного распылителя Stihl SG 51 42550194950 во время использования

Надежность

Рычаг монтируется как слева, так и справа

Бак для жидкости рассчитан на 12 литров - для продолжительной работы без перерыва для дозаправки

Ручной распылитель Stihl SG 51 42550194950 - аппарат для внесения удобрений и опрыскивания растений растворами. Для более комфортного использования рычаг может монтироваться как под правую, так и под левую руку. Бак рассчитан на 12 литров жидкости. Ранцевое исполнение дает полную свободу рукам.