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Распылитель ранцевый Stihl SG 51 42550194950
5.0
2
9 990 ₽
Ранцевые опрыскиватели
    Распылитель ранцевый Stihl SG 51 42550194950
    Арт. X1903182944
    5.0
    2
    Распылитель ранцевый Stihl SG 51 42550194950

      Распылитель ранцевый Stihl SG 51 42550194950

      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1903182944
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной распылитель Stihl SG 51 42550194950 - аппарат для внесения удобрений и опрыскивания растений растворами. Для более комфортного использования рычаг может монтироваться как под правую, так и под левую руку. Бак рассчитан на 12 литров жидкости. Ранцевое исполнение дает полную свободу рукам.

        Преимущества

        • Профессиональное использование
        • Регулировка подвесных ремней
        • Благодаря широкой горловине основной бак легко заполнить жидкостью
        • Плечевой ремень для удобной переноски ручного распылителя Stihl SG 51 42550194950 во время использования
        • Надежность
        • Рычаг монтируется как слева, так и справа
        • Бак для жидкости рассчитан на 12 литров - для продолжительной работы без перерыва для дозаправки