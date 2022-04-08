Распылитель ранцевый Stihl SG 51 42550194950
Арт. X1903182944
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
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- Ручной распылитель Stihl SG 51 42550194950 - аппарат для внесения удобрений и опрыскивания растений растворами. Для более комфортного использования рычаг может монтироваться как под правую, так и под левую руку. Бак рассчитан на 12 литров жидкости. Ранцевое исполнение дает полную свободу рукам.
Преимущества
- Профессиональное использование
- Регулировка подвесных ремней
- Благодаря широкой горловине основной бак легко заполнить жидкостью
- Плечевой ремень для удобной переноски ручного распылителя Stihl SG 51 42550194950 во время использования
- Надежность
- Рычаг монтируется как слева, так и справа
- Бак для жидкости рассчитан на 12 литров - для продолжительной работы без перерыва для дозаправки