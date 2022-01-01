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Опрыскиватель рычажный Champion SL16
1 490 ₽
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель рычажный Champion SL16
    Арт. О00000027891
    Опрыскиватель рычажный Champion SL16
    Опрыскиватель рычажный Champion SL16
    Опрыскиватель рычажный Champion SL16
    Опрыскиватель рычажный Champion SL16
      Опрыскиватель рычажный Champion SL16
      Опрыскиватель рычажный Champion SL16
      Опрыскиватель рычажный Champion SL16
      Опрыскиватель рычажный Champion SL16

      Опрыскиватель рычажный Champion SL16

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027891

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажный опрыскиватель CHAMPION SL16 применяется для опрыскивания деревьев и кустарников. Оснащен 16-ти литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу.
        Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью.

        Преимущества

        • Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей
        • На рукоятке CHAMPION SL16 предусмотрена кнопка блокировки
        • Трубка оснащена металлической форсункой
        • Дальность распыления до 2.5 м
        • Лямки ремня регулируются для удобства пользователя
        • Форсунка с регулируемым углом распрыскивания