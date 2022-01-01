Опрыскиватель бензиновый Champion PS226

Бензиновый опрыскиватель Champion PS226 применяется в садово-огородных хозяйствах для обработки растений растворами химикатов с целью защиты от насекомых. Модель оборудована двигателем воздушного охлаждения мощностью 750 Вт. Благодаря широкой горловине бак легко заполнить распыляющей жидкостью. При использовании агрегата не следует пренебрегать средствами защиты - специальными очками и перчатками.

Преимущества