Опрыскиватель бензиновый Champion PS226
Арт. champion_805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
Бензиновый опрыскиватель Champion PS226 применяется в садово-огородных хозяйствах для обработки растений растворами химикатов с целью защиты от насекомых. Модель оборудована двигателем воздушного охлаждения мощностью 750 Вт. Благодаря широкой горловине бак легко заполнить распыляющей жидкостью. При использовании агрегата не следует пренебрегать средствами защиты - специальными очками и перчатками.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- Регулировка струи
- Наплечный ремень упрощает переноску
- Электронное зажигание
- Воздушный фильтр
- Диафрагменный карбюратор