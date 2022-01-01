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Опрыскиватель бензиновый Champion PS226
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Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель бензиновый Champion PS226
    Арт. champion_805
    Опрыскиватель бензиновый Champion PS226

      Опрыскиватель бензиновый Champion PS226

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_805

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензиновый опрыскиватель Champion PS226 применяется в садово-огородных хозяйствах для обработки растений растворами химикатов с целью защиты от насекомых. Модель оборудована двигателем воздушного охлаждения мощностью 750 Вт. Благодаря широкой горловине бак легко заполнить распыляющей жидкостью. При использовании агрегата не следует пренебрегать средствами защиты - специальными очками и перчатками. 

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Регулировка струи
        • Наплечный ремень упрощает переноску
        • Электронное зажигание
        • Воздушный фильтр
        • Диафрагменный карбюратор