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Перчатки из желтого спилка (пара)
4.0
1
270 ₽
Спилковые перчатки
    Перчатки из желтого спилка (пара)
    Арт. Х15536
    4.0
    1
    Перчатки из желтого спилка (пара)
    Перчатки из желтого спилка (пара)
      Перчатки из желтого спилка (пара)
      Перчатки из желтого спилка (пара)

      Перчатки из желтого спилка (пара)

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15536
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Опторика
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		для монтажных работ, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета, предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей. Манжет является цельным с перчаткой и прошит по периметру х/б тесьмой. На тыльной стороне оснащен эластичной резинкой.

        Преимущества

        • Материал: спилок шлифованный, мягкий, толщиной - 1.5 мм (+/– 0.2), сорт АВ
        • Модель без подкладки
        • На запястье резинка
        • Вшитый большой палец обеспечивает продолжительность носки
        • Предназначены для защиты от проколов, порезов и истирания
        • ГОСТ 12.4.252-2013; ТР ТС 019/2011