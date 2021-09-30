Перчатки из желтого спилка (пара)
Арт. Х15536
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|рабочие рукавицы
|
Назначение
|для монтажных работ, строительные, хозяйственные
- Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета, предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей. Манжет является цельным с перчаткой и прошит по периметру х/б тесьмой. На тыльной стороне оснащен эластичной резинкой.
Преимущества
- Материал: спилок шлифованный, мягкий, толщиной - 1.5 мм (+/– 0.2), сорт АВ
- Модель без подкладки
- На запястье резинка
- Вшитый большой палец обеспечивает продолжительность носки
- Предназначены для защиты от проколов, порезов и истирания
- ГОСТ 12.4.252-2013; ТР ТС 019/2011