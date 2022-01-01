Распылитель ручной Stihl SG 71
Арт. X1903182951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Ручной распылитель Stihl SG 71 42550194970 - профессиональное устройство для дозированного внесения удобрений и растворов для защиты растений. Используется на даче и в саду. Объем бака для распыляемого вещества составляет 18 литров. Для регулировки давления предусмотрен манометр. Устройство удобно переносить на спине. Большая горловина бака способствует быстрой заливке раствора.
Преимущества
- Профессиональное использование
- Регулировка подвесных ремней
- Надежность
- Манометр
- Широкая горловина - бак легко заполнить жидкостью
- Ручка для переноски
- Плечевой ремень для удобной переноски ручного распылителя Stihl SG 71 42550194970 во время использования
- Рычаг монтируется как слева, так и справа
- Бак для жидкости рассчитан на 18 литров - для продолжительной работы без перерыва для дозаправки