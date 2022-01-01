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Распылитель ручной Stihl SG 71
10 990 ₽
Ранцевые опрыскиватели
    Распылитель ручной Stihl SG 71
    Арт. X1903182951
    Распылитель ручной Stihl SG 71

      Распылитель ручной Stihl SG 71

      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1903182951

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной распылитель Stihl SG 71 42550194970 - профессиональное устройство для дозированного внесения удобрений и растворов для защиты растений. Используется на даче и в саду. Объем бака для распыляемого вещества составляет 18 литров. Для регулировки давления предусмотрен манометр. Устройство удобно переносить на спине. Большая горловина бака способствует быстрой заливке раствора.

        Преимущества

        • Профессиональное использование
        • Регулировка подвесных ремней
        • Надежность
        • Манометр
        • Широкая горловина - бак легко заполнить жидкостью
        • Ручка для переноски
        • Плечевой ремень для удобной переноски ручного распылителя Stihl SG 71 42550194970 во время использования
        • Рычаг монтируется как слева, так и справа
        • Бак для жидкости рассчитан на 18 литров - для продолжительной работы без перерыва для дозаправки