Распылитель ручной Stihl SG 71

Преимущества

Профессиональное использование

Регулировка подвесных ремней

Надежность

Манометр

Широкая горловина - бак легко заполнить жидкостью

Ручка для переноски

Плечевой ремень для удобной переноски ручного распылителя Stihl SG 71 42550194970 во время использования

Рычаг монтируется как слева, так и справа

Бак для жидкости рассчитан на 18 литров - для продолжительной работы без перерыва для дозаправки

Ручной распылитель Stihl SG 71 42550194970 - профессиональное устройство для дозированного внесения удобрений и растворов для защиты растений. Используется на даче и в саду. Объем бака для распыляемого вещества составляет 18 литров. Для регулировки давления предусмотрен манометр. Устройство удобно переносить на спине. Большая горловина бака способствует быстрой заливке раствора.