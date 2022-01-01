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Поливочные шланги

Шланги ПВХ

Найдено: 55 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шланги пвх в городе Ярославль по цене от 1 до 12800 рублей. В наличии более 55 наименований. Шланги ПВХ можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг для воды напорно-всасывающий LEO 800L32, 30 м
7 510 ₽
Шланг для воды напорно-всасывающий LEO 800L32, 30 м
Армированный шланг ПВХ REHAU Пролайн, 1/2", 20 м
2 039 ₽
Армированный шланг ПВХ REHAU Пролайн, 1/2", 20 м
Шланг для воды напорно-всасывающий LEO 800L25, 25 мм, 30 м
5 360 ₽
Шланг для воды напорно-всасывающий LEO 800L25, 25 мм, 30 м
Садовый шланг ПВХ GARDENA Flex 18055-22.000.00, 3/4", 50 м
12 800 ₽
Садовый шланг ПВХ GARDENA Flex 18055-22.000.00, 3/4", 50 м
Резиновый армированный шланг ТЭП УФ-00001281, 50 м
5 990 ₽
Резиновый армированный шланг ТЭП УФ-00001281, 50 м
Шланг садовый для воды АКВАРЕЛЬ НФ-00000066, 50 м
1 610 ₽
Шланг садовый для воды АКВАРЕЛЬ НФ-00000066, 50 м
Сварочный кислородный рукав, промышленный, бухта 40м
65 ₽
Сварочный кислородный рукав, промышленный, бухта 40м
Шланг армированный спиралью Метеор 24240, 25 м, ПВХ
2 580 ₽
Шланг армированный спиралью Метеор 24240, 25 м, ПВХ
Гибкий шланг ПВХ МЕТЕОР 24506, 50 м
2 290 ₽
Гибкий шланг ПВХ МЕТЕОР 24506, 50 м
Шланг для полива АКВАРЕЛЬ НФ-00000065, 25 м
970 ₽
Шланг для полива АКВАРЕЛЬ НФ-00000065, 25 м
Шланг для полива армированный ПВХ Gardena Flex 18053-2000000, 3/4", 25 м
5 430 ₽
Шланг для полива армированный ПВХ Gardena Flex 18053-2000000, 3/4", 25 м
Садовый шланг ПВХ Gardena Classic 18003-20.000.00, 20 м
2 150 ₽
Садовый шланг ПВХ Gardena Classic 18003-20.000.00, 20 м
Шланг для воды садовый Акварель НФ-00000069, 3/4", 25 м
1 690 ₽
Шланг для воды садовый Акварель НФ-00000069, 3/4", 25 м
Шланг для воды поливочный армированный с ПВХ Метеор, 3/4"
790 ₽
Шланг для воды поливочный армированный с ПВХ Метеор, 3/4"
Шланг армированный нитью с ПВХ Дачник Стандарт 40011, 1/2", 25 м
1 025 ₽
Шланг армированный нитью с ПВХ Дачник Стандарт 40011, 1/2", 25 м
Шланг армированный с ПВХ Gardena Basic 18123-29.000.00, 1/2"
1 890 ₽
Шланг армированный с ПВХ Gardena Basic 18123-29.000.00, 1/2"
Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретановый
1 210 ₽
Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретановый
Силиконовый пищевой шланг с ПВХ Экстра, морозостойкий
1 600 ₽
Силиконовый пищевой шланг с ПВХ Экстра, морозостойкий
Шланг ПВХ ЭКСТРА 40322, 3/4", сетка
3 060 ₽
Шланг ПВХ ЭКСТРА 40322, 3/4", сетка
Садовый шланг ПВХ спиральный UL-70-32 ДУ-32, 30 м
4 630 ₽
Садовый шланг ПВХ спиральный UL-70-32 ДУ-32, 30 м
Поливочный шланг ПВХ для дачи Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
1 100 ₽
Поливочный шланг ПВХ для дачи Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
Шланг армированный ПВХ Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров
610 ₽
Шланг армированный ПВХ Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров