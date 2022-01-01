Шланги ПВХ

ПВХ шланги используются в частных домах, садах и на дачах для полива растений, при прокладке водопровода в теплицах, а также для промышленной транспортировки жидкости. Они обладают устойчивостью к высокому давлению, гибкостью и прочностью. В Интернет-магазине “Бигам” вы также можете приобрести садовые инструменты.

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