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Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)
    Арт. О00000013197
    5.0
    2
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)
      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)
      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)

      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Вихрь длиной 50 метров предназначен для полива почвы на садовых и парковых участках. Устойчив к воздействию УФ излучения, не подвержен гниению. Шланг армирован синтетической нитью и отлично сохраняет форму и не скручивается. Рабочее давление составляет 4 бара, максимальное давление - 10 бар. Рабочая температура воды от -10°С до +60°С.