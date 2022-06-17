Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (3/4", 50 м)

Поливочный шланг Вихрь длиной 50 метров предназначен для полива почвы на садовых и парковых участках. Устойчив к воздействию УФ излучения, не подвержен гниению. Шланг армирован синтетической нитью и отлично сохраняет форму и не скручивается. Рабочее давление составляет 4 бара, максимальное давление - 10 бар. Рабочая температура воды от -10°С до +60°С.