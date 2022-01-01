Резиновые шланги
Найдено: 6 товаров
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- 3 120 ₽25 м, 9.5 кгДлина шланга: 25 мВнутренний диаметр, мм: 25Материал шланга: резинаРабочее давление, бар: 7Внешний диаметр, мм: 32
- 1 680 ₽15 м, 1.37 кгДлина шланга: 15 мВнутренний диаметр, мм: 8Материал шланга: резинаРабочее давление, бар: 15Внешний диаметр, мм: 12
- 1 300 ₽10 м, 0.95 кгДлина шланга: 10 мВнутренний диаметр, мм: 8Материал шланга: резинаРабочее давление, бар: 15Внешний диаметр, мм: 12
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить резиновые шланги в городе Ярославль по цене от 1300 до 5990 рублей. В наличии более 6 наименований. Резиновые шланги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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