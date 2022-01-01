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Поливочные шланги

Резиновые шланги

Найдено: 6 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить резиновые шланги в городе Ярославль по цене от 1300 до 5990 рублей. В наличии более 6 наименований. Резиновые шланги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Армированный шланг Rehau Пролайн, 3-х слойный, 1/2", 20м
2 039 ₽
Армированный шланг Rehau Пролайн, 3-х слойный, 1/2", 20м
Резиновый армированный шланг ТЭП УФ-00001281, 50м
5 990 ₽
Резиновый армированный шланг ТЭП УФ-00001281, 50м
Шланг саморастягивающийся Quattro Elementi, 15 метров
1 290 ₽
Шланг саморастягивающийся Quattro Elementi, 15 метров
Резиновый армированный шланг для дома ТЭП, 25 м
2 390 ₽
Резиновый армированный шланг для дома ТЭП, 25 м
Удлинитель шланга Джилекс &laquo;Удав&raquo; 9110
2 390 ₽
Удлинитель шланга Джилекс &laquo;Удав&raquo; 9110
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000
2 420 ₽
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000
Резиновый шланг Дачник 40417, 3/4", 25м
1 550 ₽
Резиновый шланг Дачник 40417, 3/4", 25м
Поливочный армированный шланг Сибртех 67543, ПВХ, 1", 25 м
1 370 ₽
Поливочный армированный шланг Сибртех 67543, ПВХ, 1", 25 м
Шланг поливочный трехслойный Вихрь ПВХ, 3/4", 50 м
3 190 ₽
Шланг поливочный трехслойный Вихрь ПВХ, 3/4", 50 м