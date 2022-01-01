Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.

Преимущества

Аналог резинового шланга, материал термоэластопласт

Особенность шланга заключается в том, что работу с жидкостью можно проводить при температуре внешней среды от -50 до +90

Не имеет постороннего запаха

Предназначен для полива и перекачки жидкостей в том числе пищевыми.