Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
Арт. О00000031173
Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
Арт. О00000031173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1
- Предназначен для полива и перекачки жидкостей в том числе пищевыми.
Преимущества
- Аналог резинового шланга, материал термоэластопласт
- Особенность шланга заключается в том, что работу с жидкостью можно проводить при температуре внешней среды от -50 до +90
- Не имеет постороннего запаха