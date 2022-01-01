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Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
3 120 ₽
Резиновые шланги
    Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
    Арт. О00000031173
    Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
    Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
    Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
      Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
      Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.
      Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.

      Шланг пищевой резиновый, армированный ТЭП УФ-00001280, 25 м, черный, от -50 до +90 град.

      3 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031173

      Характеристики

      Производитель
      		ПолимерШланг
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1
      Все характеристики
      3 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначен для полива и перекачки жидкостей в том числе пищевыми.

        Преимущества

        • Аналог резинового шланга, материал термоэластопласт
        • Особенность шланга заключается в том, что работу с жидкостью можно проводить при температуре внешней среды от -50 до +90
        • Не имеет постороннего запаха