Штуцер Valtec VTr.654.N.0418, ВР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Предназначен для подключения к водозапорной арматуре, непосредственно к трубопроводам поливочного шланга. Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т.д.). Фитинг выполнен из сантехнической латуни CW617N, защищенной никелевым гальванопокрытием. Присоединительный патрубок снабжен цилиндрической трубной наружной резьбой с насечками для лучшего удержания герметика. Штуцер для шланга имеет конфигурацию, эффективную для его фиксации. Присоединение шлангов необходимо производить с помощью плоских обжимных хомутов.