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Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
4.5
2
Найти аналог
Коннекторы
    Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
    Арт. X19031850137
    4.5
    2
    Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
    Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
    Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
    Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
      Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)

      Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850137
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель PALISAD 66165 используется для надежного соединения шланга диаметром 3/4" с поливочной насадкой. Подача воды осуществляется при надевании поливочной насадки и прекращается при ее снятии. Корпус соединителя изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Высокое качество материала является гарантией надежности. Имеет длительный срок эксплуатации.