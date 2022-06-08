Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)

Соединитель PALISAD 66165 используется для надежного соединения шланга диаметром 3/4" с поливочной насадкой. Подача воды осуществляется при надевании поливочной насадки и прекращается при ее снятии. Корпус соединителя изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Высокое качество материала является гарантией надежности. Имеет длительный срок эксплуатации.