Коннектор для шланга Palisad 66165 (3/4", быстросъемный, с аквастопом)
Арт. X19031850137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Соединитель PALISAD 66165 используется для надежного соединения шланга диаметром 3/4" с поливочной насадкой. Подача воды осуществляется при надевании поливочной насадки и прекращается при ее снятии. Корпус соединителя изготовлен из высокопрочного ABS-пластика. Высокое качество материала является гарантией надежности. Имеет длительный срок эксплуатации.