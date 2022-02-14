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Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм
5.0
1
870 ₽
970 ₽
Коннекторы
    Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм
    Арт. X19031850305
    5.0
    1
    Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм
    Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм
      Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм
      Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм

      Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм

      • -100 ₽
      870 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850305
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      • -100 ₽
      870 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коннектор с автостопом Gardena 18214-29.000.00 используется для подсоединения к шлангу различных аксессуаров для полива или другого шланга. Коннектор устанавливается на выходной части шланга и надежно фиксирует шланг усиленной зажимной гайкой. Смену насадок можно производить без отключения подачи воды. При отсоединении насадки вода автоматически перестает течь, а при подключении новой насадки поток воды возобновляется. Благодаря поверхности из рифленого пластика коннектор не выскальзывает из руки.