Коннектор Gardena 18214-2900000, 19 мм
Арт. X19031850305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Коннектор с автостопом Gardena 18214-29.000.00 используется для подсоединения к шлангу различных аксессуаров для полива или другого шланга. Коннектор устанавливается на выходной части шланга и надежно фиксирует шланг усиленной зажимной гайкой. Смену насадок можно производить без отключения подачи воды. При отсоединении насадки вода автоматически перестает течь, а при подключении новой насадки поток воды возобновляется. Благодаря поверхности из рифленого пластика коннектор не выскальзывает из руки.