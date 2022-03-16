Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000

Комплект "Профи" Gardena 01505-27.000.00 используется для подключения системы подземной системы дождевания или шланга к водопроводу. Штуцер предназначен для соединения с водопроводным краном диаметром с резьбой 26,5 мм (G 3/4), а переходник позволяет подключать к резьбе 33,3 мм (G 1). Шланговый соединитель применяют для садовых шлангов 19 мм (G3/4").