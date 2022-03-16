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Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
5.0
2
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    Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
    Арт. X19031850217
    5.0
    2
    Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
    Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
    Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
      Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
      Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000
      Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000

      Комплект соединительной системы Gardena Профи 01505-2700000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850217
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект "Профи" Gardena 01505-27.000.00 используется для подключения системы подземной системы дождевания или шланга к водопроводу. Штуцер предназначен для соединения с водопроводным краном диаметром с резьбой 26,5 мм (G 3/4), а переходник позволяет подключать к резьбе 33,3 мм (G 1). Шланговый соединитель применяют для садовых шлангов 19 мм (G3/4").