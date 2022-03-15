Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")

Коннектор с автостопом 02913 предназначен для удобной смены насадок на выходном конце шланга. После отсоединения инструмента подача воды автоматически прекращается, при подключении инструмента подача воды возобновляется, что избавляет от необходимости подходить к водопроводному крану для замены инструментов. Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").