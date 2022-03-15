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Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")
5.0
2
Найти аналог
Коннекторы
    Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")
    Арт. X19031850179
    5.0
    2
    Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")
    Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")
      Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")
      Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")

      Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коннектор с автостопом 02913 предназначен для удобной смены насадок на выходном конце шланга. После отсоединения инструмента подача воды автоматически прекращается, при подключении инструмента подача воды возобновляется, что избавляет от необходимости подходить к водопроводному крану для замены инструментов. Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").