Коннектор с автостопом Gardena 02913-2900000 (1/2")
Арт. X19031850179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|соединитель со шлангом
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Наличие резьбы
|Нет
- Коннектор с автостопом 02913 предназначен для удобной смены насадок на выходном конце шланга. После отсоединения инструмента подача воды автоматически прекращается, при подключении инструмента подача воды возобновляется, что избавляет от необходимости подходить к водопроводному крану для замены инструментов. Для шлангов диаметром 13 мм (1/2").