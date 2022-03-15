Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")

Соединитель Gardena 02761-20.000.00 предназначен для присоединения шланга к колонке Gardena 2722 и 8250, фильтру Gardena 1510, выдвижному дождевателю Gardena S 80/300, а также к водопроводному крану. Технология "Quick & Easy" обеспечивает быстрое и надежное соединение. Выполняет соединение/разъединение труб легким поворотом фитинга на 140°. Быстро устанавливается на водопроводную трубу без применения дополнительных инструментов. Самогерметизирующийся соединитель изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.