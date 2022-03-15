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Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")
5.0
2
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    Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")
    Арт. X19031850231
    5.0
    2
    Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")
    Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")
      Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")
      Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")

      Соединитель Gardena 02761-2000000 (25 мм, 3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		соединитель со шлангом
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Соединитель Gardena 02761-20.000.00 предназначен для присоединения шланга к колонке Gardena 2722 и 8250, фильтру Gardena 1510, выдвижному дождевателю Gardena S 80/300, а также к водопроводному крану. Технология "Quick & Easy" обеспечивает быстрое и надежное соединение. Выполняет соединение/разъединение труб легким поворотом фитинга на 140°. Быстро устанавливается на водопроводную трубу без применения дополнительных инструментов. Самогерметизирующийся соединитель изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.