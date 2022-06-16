Зернодробилка Вихрь ЗД-400К 74/2/4 значительно облегчит труд в домашнем хозяйстве. Легко измельчает зерно для кормления животных и птиц. Оборудование подходит для переработки всех видов сухого фуражного зерна, включая масленичные культуры и другой подобной сельскохпродукции. Сырье засыпается в специальный отсек объемом 14 л.