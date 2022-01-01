Секатор-ножницы садовые эргономичные Stihl Felco F6 00008818501

Преимущества

Облегченная конструкция способствует эффективному использованию независимо от места и поставленной задачи

Ручка из цельного кованого алюминия делает достаточно прочным для интенсивного процесса обрезки

Компактная конструкция эффективно распределяет силу среза

Желоб для стока сока защищает лезвие от прилипания и повышает эффективность резки

Зарубка для резки проволоки в лезвии пригодится на любой случай

Лезвие можно сменить легко, быстро и безопасно

Легко регулируемая режущая головка обеспечивает чистый и точный срез

Садовые ножницы Stihl Felco F 6 - применяется для обрезки небольших ветвей кустарников и стеблей растений. Рельефные рукоятки из легкого и прочного алюминия оснащены резиновым покрытием, которое предотвращает скольжение руки при работе. Узкая заостренная режущая головка позволяет легко и удобно добираться до нужных веток, что делает процесс обрезки безопасным и эффективным. Регулируемый стопорный замок позволяет безопасно хранить и перевозить инструмент.