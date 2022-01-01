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Секатор-ножницы садовые эргономичные Stihl Felco F6 00008818501
5 090 ₽
Садовые секаторы
    Секатор-ножницы садовые эргономичные Stihl Felco F6 00008818501
    Арт. О00000026809
    Секатор-ножницы садовые эргономичные Stihl Felco F6 00008818501

      Секатор-ножницы садовые эргономичные Stihl Felco F6 00008818501

      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026809

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые ножницы Stihl Felco F 6 - применяется для обрезки небольших ветвей кустарников и стеблей растений. Рельефные рукоятки из легкого и прочного алюминия оснащены резиновым покрытием, которое предотвращает скольжение руки при работе. Узкая заостренная режущая головка позволяет легко и удобно добираться до нужных веток, что делает процесс обрезки безопасным и эффективным. Регулируемый стопорный замок позволяет безопасно хранить и перевозить инструмент.

        Преимущества

        • Облегченная конструкция способствует эффективному использованию независимо от места и поставленной задачи
        • Ручка из цельного кованого алюминия делает достаточно прочным для интенсивного процесса обрезки
        • Компактная конструкция эффективно распределяет силу среза
        • Желоб для стока сока защищает лезвие от прилипания и повышает эффективность резки
        • Зарубка для резки проволоки в лезвии пригодится на любой случай
        • Лезвие можно сменить легко, быстро и безопасно
        • Легко регулируемая режущая головка обеспечивает чистый и точный срез