Секатор-ножницы садовые эргономичные Stihl Felco F6 00008818501
Арт. О00000026809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Садовые ножницы Stihl Felco F 6 - применяется для обрезки небольших ветвей кустарников и стеблей растений. Рельефные рукоятки из легкого и прочного алюминия оснащены резиновым покрытием, которое предотвращает скольжение руки при работе. Узкая заостренная режущая головка позволяет легко и удобно добираться до нужных веток, что делает процесс обрезки безопасным и эффективным. Регулируемый стопорный замок позволяет безопасно хранить и перевозить инструмент.
Преимущества
- Облегченная конструкция способствует эффективному использованию независимо от места и поставленной задачи
- Ручка из цельного кованого алюминия делает достаточно прочным для интенсивного процесса обрезки
- Компактная конструкция эффективно распределяет силу среза
- Желоб для стока сока защищает лезвие от прилипания и повышает эффективность резки
- Зарубка для резки проволоки в лезвии пригодится на любой случай
- Лезвие можно сменить легко, быстро и безопасно
- Легко регулируемая режущая головка обеспечивает чистый и точный срез