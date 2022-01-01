Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500
Арт. О00000026808
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Прививочный
|Нет
|
С длинными ручками
|Нет
- Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500 - применяется для обрезки небольших ветвей кустарников и стеблей растений. Рельефные рукоятки из легкого и прочного алюминия оснащены резиновым покрытием, которое предотвращает скольжение руки при работе. Сверхточный механизм позволяет с легкостью отрегулировать режущую головку в соответствии с выполняемой задачей, обеспечивая четкий срез. Регулируемый стопорный замок позволяет безопасно хранить и перевозить инструмент.
Преимущества
- Нескользящие рукоятки не содержат фталатов
- Рабочее и опорное лезвия сделаны из закаленной стали
- Легко регулируемая режущая головка обеспечивает чистый и точный срез
- Специальная термообработка и закалка обеспечивают продолжительный срок службы
- Благодаря резиновому амортизатору секатор удобнее держать в руках, что позволяет вам работать дольше и при этом меньше уставать
- Зарубка для резки проволоки в лезвии пригодится на любой случай
- Желоб для стока сока защищает лезвие от прилипания и повышает эффективность резки
- Лезвие можно сменить легко, быстро и безопасно