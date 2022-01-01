Преимущества

Нескользящие рукоятки не содержат фталатов

Рабочее и опорное лезвия сделаны из закаленной стали

Легко регулируемая режущая головка обеспечивает чистый и точный срез

Специальная термообработка и закалка обеспечивают продолжительный срок службы

Благодаря резиновому амортизатору секатор удобнее держать в руках, что позволяет вам работать дольше и при этом меньше уставать

Зарубка для резки проволоки в лезвии пригодится на любой случай

Желоб для стока сока защищает лезвие от прилипания и повышает эффективность резки

Лезвие можно сменить легко, быстро и безопасно

Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500 - применяется для обрезки небольших ветвей кустарников и стеблей растений. Рельефные рукоятки из легкого и прочного алюминия оснащены резиновым покрытием, которое предотвращает скольжение руки при работе. Сверхточный механизм позволяет с легкостью отрегулировать режущую головку в соответствии с выполняемой задачей, обеспечивая четкий срез. Регулируемый стопорный замок позволяет безопасно хранить и перевозить инструмент.