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Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500
5 490 ₽
Садовые секаторы
    Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500
    Арт. О00000026808
    Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500

      Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500

      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026808

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые ножницы универсальные Stihl Felco F2 00008818500 - применяется для обрезки небольших ветвей кустарников и стеблей растений. Рельефные рукоятки из легкого и прочного алюминия оснащены резиновым покрытием, которое предотвращает скольжение руки при работе. Сверхточный механизм позволяет с легкостью отрегулировать режущую головку в соответствии с выполняемой задачей, обеспечивая четкий срез. Регулируемый стопорный замок позволяет безопасно хранить и перевозить инструмент.

        Преимущества

        • Нескользящие рукоятки не содержат фталатов
        • Рабочее и опорное лезвия сделаны из закаленной стали
        • Легко регулируемая режущая головка обеспечивает чистый и точный срез
        • Специальная термообработка и закалка обеспечивают продолжительный срок службы
        • Благодаря резиновому амортизатору секатор удобнее держать в руках, что позволяет вам работать дольше и при этом меньше уставать
        • Зарубка для резки проволоки в лезвии пригодится на любой случай
        • Желоб для стока сока защищает лезвие от прилипания и повышает эффективность резки
        • Лезвие можно сменить легко, быстро и безопасно