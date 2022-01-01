Ножницы садовые универсальные Stihl 00008813637

Преимущества

Цельнокованый прочный инструмент

Надежность

Диаметр реза до 20 мм

Легко затачиваемые режущие кромки

Эргономичные рукоятки

Возможность использования для реза проволоки

Инструмент получил знак соответствия требованиям относительно безопасности, экономичности и эргономичности

Универсальные садовые ножницы Stihl 00008813637 - надежный кованый инструмент, используемый для подстригания листвы. Содержат внутреннее углубление для реза проволоки. Острые режущие лезвия легко затачиваются. Эргономичные ручки удобно лежат в ладони. Пластиковое покрытие способствует крепкому хвату.