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Ножницы садовые универсальные Stihl 00008813637
2 990 ₽
Садовые секаторы
    Ножницы садовые универсальные Stihl 00008813637
    Арт. О00000026832
    Ножницы садовые универсальные Stihl 00008813637

      Ножницы садовые универсальные Stihl 00008813637

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026832

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные садовые ножницы Stihl 00008813637 - надежный кованый инструмент, используемый для подстригания листвы. Содержат внутреннее углубление для реза проволоки. Острые режущие лезвия легко затачиваются. Эргономичные ручки удобно лежат в ладони. Пластиковое покрытие способствует крепкому хвату.

        Преимущества

        • Цельнокованый прочный инструмент
        • Надежность
        • Диаметр реза до 20 мм
        • Легко затачиваемые режущие кромки
        • Эргономичные рукоятки
        • Возможность использования для реза проволоки
        • Инструмент получил знак соответствия требованиям относительно безопасности, экономичности и эргономичности