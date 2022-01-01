Ножницы садовые универсальные Stihl 00008813637
Арт. О00000026832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Универсальные садовые ножницы Stihl 00008813637 - надежный кованый инструмент, используемый для подстригания листвы. Содержат внутреннее углубление для реза проволоки. Острые режущие лезвия легко затачиваются. Эргономичные ручки удобно лежат в ладони. Пластиковое покрытие способствует крепкому хвату.
Преимущества
- Цельнокованый прочный инструмент
- Надежность
- Диаметр реза до 20 мм
- Легко затачиваемые режущие кромки
- Эргономичные рукоятки
- Возможность использования для реза проволоки
- Инструмент получил знак соответствия требованиям относительно безопасности, экономичности и эргономичности