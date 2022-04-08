Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604

Преимущества

Изготовлены из алюминия

Мощные и простые

Надежность и безопасность

Малый вес

Садовые ножницы Stihl PG 10 - простые, но надежные ножницы для ухода за садом идеально подходят для подстригания листьев на деревьях, розовых кустах и живой изгороди. Модель сделана из алюминия с пластиковыми ручками для более комфортной работы в холодную пору. Острые ножи позволяют быстро обрезать листву, их не надо затачивать перед каждым использованием. Садовые ножницы оборудованы защелкой для удобного и безопасного хранения.