Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
4.5
2
1 190 ₽
Садовые секаторы
    Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
    Арт. X19039671134
    4.5
    2
    Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604

      Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039671134
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые ножницы Stihl PG 10 - простые, но надежные ножницы для ухода за садом идеально подходят для подстригания листьев на деревьях, розовых кустах и живой изгороди. Модель сделана из алюминия с пластиковыми ручками для более комфортной работы в холодную пору. Острые ножи позволяют быстро обрезать листву, их не надо затачивать перед каждым использованием. Садовые ножницы оборудованы защелкой для удобного и безопасного хранения.

        Преимущества

        • Изготовлены из алюминия
        • Мощные и простые
        • Надежность и безопасность
        • Малый вес