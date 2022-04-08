Секатор садовый Stihl PG 10 00008813604
Арт. X19039671134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Садовые ножницы Stihl PG 10 - простые, но надежные ножницы для ухода за садом идеально подходят для подстригания листьев на деревьях, розовых кустах и живой изгороди. Модель сделана из алюминия с пластиковыми ручками для более комфортной работы в холодную пору. Острые ножи позволяют быстро обрезать листву, их не надо затачивать перед каждым использованием. Садовые ножницы оборудованы защелкой для удобного и безопасного хранения.
Преимущества
- Изготовлены из алюминия
- Мощные и простые
- Надежность и безопасность
- Малый вес