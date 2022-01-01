Преимущества

Пружина скрыта в корпусе, за счет чего она защищена от грязи и не может быть потеряна

Комфортную работу обеспечивают удобные рукоятки с мягкими компонентами

Легкая фиксация одной рукой делает транспортировку и хранение инструмента безопасным

Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00 используется для резки сухих и старых сучьев и ветвей. Для обеспечения легкого реза верхнее лезвие покрыто тефлоном, что не позволяет прилипать обрезкам.