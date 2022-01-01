Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
Арт. О00000028120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00 используется для резки сухих и старых сучьев и ветвей. Для обеспечения легкого реза верхнее лезвие покрыто тефлоном, что не позволяет прилипать обрезкам.
Преимущества
- Пружина скрыта в корпусе, за счет чего она защищена от грязи и не может быть потеряна
- Комфортную работу обеспечивают удобные рукоятки с мягкими компонентами
- Легкая фиксация одной рукой делает транспортировку и хранение инструмента безопасным