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Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
2 490 ₽
Садовые секаторы
    Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
    Арт. О00000028120
    Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
    Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
    Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
      Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
      Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00
      Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00

      Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00

      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      25 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028120

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      25 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Секатор Gardena A/M 08903-20.000.00 используется для резки сухих и старых сучьев и ветвей. Для обеспечения легкого реза верхнее лезвие покрыто тефлоном, что не позволяет прилипать обрезкам.

        Преимущества

        • Пружина скрыта в корпусе, за счет чего она защищена от грязи и не может быть потеряна
        • Комфортную работу обеспечивают удобные рукоятки с мягкими компонентами
        • Легкая фиксация одной рукой делает транспортировку и хранение инструмента безопасным