Преимущества

Для удобства работы на рукоятках присутствуют мягкие компоненты

Легкий рез достигается за счет тефлонового покрытия верхнего лезвия, так как не позволяет обрезкам прилипать к нему

Точный и чистый рез достигается за счет узкой формы секатора

Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00 предназначены для резки цветов, сырой древесины и молодых побегов. Длительный период эксплуатации обеспечивают лезвия из нержавеющей стали.