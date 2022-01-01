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Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
3 350 ₽
Садовые секаторы
    Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
    Арт. О00000028121
    Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
    Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
      Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
      Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00

      Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00

      3 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      25 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028121

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      3 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      25 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00 предназначены для резки цветов, сырой древесины и молодых побегов. Длительный период эксплуатации обеспечивают лезвия из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Для удобства работы на рукоятках присутствуют мягкие компоненты
        • Легкий рез достигается за счет тефлонового покрытия верхнего лезвия, так как не позволяет обрезкам прилипать к нему
        • Точный и чистый рез достигается за счет узкой формы секатора