Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00
Арт. О00000028121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Gardena B/S-XL 08905-20.000.00 предназначены для резки цветов, сырой древесины и молодых побегов. Длительный период эксплуатации обеспечивают лезвия из нержавеющей стали.
Преимущества
- Для удобства работы на рукоятках присутствуют мягкие компоненты
- Легкий рез достигается за счет тефлонового покрытия верхнего лезвия, так как не позволяет обрезкам прилипать к нему
- Точный и чистый рез достигается за счет узкой формы секатора