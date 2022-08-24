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Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Арт. О00000026300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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- Бензиновый культиватор DAEWOO DAT5560R используется для быстрой обработки земельных участков, перемешивания удобрения и компоста, вспахивания целинных земель. Оснащен 4-х тактным двигателем собственного производства. Разборная цепная трансмиссия гарантирует надежность и долгий срок службы агрегата. Саблевидные кованные фрезы легко заглубляются в почву. Наличие реверса делает агрегат маневренным. Транспортировочное колесо способствует удобству перемещения культиватора по рабочей территории. Установка дополнительного оборудования, такого как плуг-окучник, плуг-распашник, колеса-грунтозацепы, повышает функциональность культиватора.
Преимущества
- Реверс - маневренность
- Усиленный сошник уникальной формы
- Ширина обработки: 300-600 мм
- Защита от произвольного включения
- Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет
- Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет
- Крылья предохраняют двигатель от загрязнения
- Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки
- Возможность установки навесного оборудования: плуг-окучник, плуг-распашник, колеса-грунтозацепы
- Емкость картера бензинового культиватора DAEWOO DAT5560R: 0.6 л
- Скорость вращения фрез (вперед/назад): 170/60 об/мин