Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R

Преимущества

Реверс - маневренность

Усиленный сошник уникальной формы

Ширина обработки: 300-600 мм

Защита от произвольного включения

Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет

Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет

Крылья предохраняют двигатель от загрязнения

Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки

Возможность установки навесного оборудования: плуг-окучник, плуг-распашник, колеса-грунтозацепы

Емкость картера бензинового культиватора DAEWOO DAT5560R: 0.6 л

Скорость вращения фрез (вперед/назад): 170/60 об/мин

Бензиновый культиватор DAEWOO DAT5560R используется для быстрой обработки земельных участков, перемешивания удобрения и компоста, вспахивания целинных земель. Оснащен 4-х тактным двигателем собственного производства. Разборная цепная трансмиссия гарантирует надежность и долгий срок службы агрегата. Саблевидные кованные фрезы легко заглубляются в почву. Наличие реверса делает агрегат маневренным. Транспортировочное колесо способствует удобству перемещения культиватора по рабочей территории. Установка дополнительного оборудования, такого как плуг-окучник, плуг-распашник, колеса-грунтозацепы, повышает функциональность культиватора.