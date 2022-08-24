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Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
5.0
1
42 990 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Арт. О00000026300
5.0
1
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R

Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R

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42 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000026300
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Ступица
круг 25 мм
Емкость топливного бака, л
3.6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
42 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый культиватор DAEWOO DAT5560R используется для быстрой обработки земельных участков, перемешивания удобрения и компоста, вспахивания целинных земель. Оснащен 4-х тактным двигателем собственного производства. Разборная цепная трансмиссия гарантирует надежность и долгий срок службы агрегата. Саблевидные кованные фрезы легко заглубляются в почву. Наличие реверса делает агрегат маневренным. Транспортировочное колесо способствует удобству перемещения культиватора по рабочей территории. Установка дополнительного оборудования, такого как плуг-окучник, плуг-распашник, колеса-грунтозацепы, повышает функциональность культиватора.

    Преимущества

    • Реверс - маневренность
    • Усиленный сошник уникальной формы
    • Ширина обработки: 300-600 мм
    • Защита от произвольного включения
    • Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет
    • Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет
    • Крылья предохраняют двигатель от загрязнения
    • Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки
    • Возможность установки навесного оборудования: плуг-окучник, плуг-распашник, колеса-грунтозацепы
    • Емкость картера бензинового культиватора DAEWOO DAT5560R: 0.6 л
    • Скорость вращения фрез (вперед/назад): 170/60 об/мин