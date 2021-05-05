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Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
    Арт. О00000011963
    5.0
    1
    Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
    Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
    Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
    Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
      Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
      Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
      Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
      Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20

      Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011963
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		шестигранник 23 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мотоблок бензиновый Huter МК 7000с удивляет своей великолепной производительностью свыше пяти килоВатт, благодаря чему он задействуется в большинстве почвенных работ: культивация, окучивание, рыхление, вскапывание, прополка, посадка растений. Оборудование обладает высоким уровнем качества, и включает в себя 4-х тактный двигатель для продолжительной работы, упорное колесо для облегчения транспортировки, раму с удлиненными ручками для повышения комфорта в управлении. Прибор МК 7000с Huter имеет возможность управления глубиной и шириной участка обрабатываемой земли. Встроено предохранение от работы на критично низком уровне масла, есть переключатель скоростей, задний и передний ход. Купить Хутер МК 7000с можно для применения на ферме, на даче, на сельскохозяйственных участках, в лесных хозяйствах, в садах и в парковых зонах.

        Преимущества мотоблока МК 7000с:

        • Мощный;
        • Надежный;
        • Многоцелевой;
        • Есть возможность смены насадок;
        • Регулировка глубины и ширины культивации;
        • Защита от хода без масла;
        • Две скорости;
        • Мобильность;
        • Маневренность;
        • Удобство;
        • Эффективность.

        Комплектация:

        • Двигатель в сборе с рамой;
        • Рукоятка управления;
        • Комплект кронштейнов и лезвий для фрез;
        • Рукоятка переключения передач;
        • Комплект инструмента для сборки;
        • Крепежный комплект;
        • Защитные крылья;
        • Кронштейны для крепления крыльев;
        • Инструкция;
        • Упаковка.