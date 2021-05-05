Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20

Мотоблок бензиновый Huter МК 7000с удивляет своей великолепной производительностью свыше пяти килоВатт, благодаря чему он задействуется в большинстве почвенных работ: культивация, окучивание, рыхление, вскапывание, прополка, посадка растений. Оборудование обладает высоким уровнем качества, и включает в себя 4-х тактный двигатель для продолжительной работы, упорное колесо для облегчения транспортировки, раму с удлиненными ручками для повышения комфорта в управлении. Прибор МК 7000с Huter имеет возможность управления глубиной и шириной участка обрабатываемой земли. Встроено предохранение от работы на критично низком уровне масла, есть переключатель скоростей, задний и передний ход. Купить Хутер МК 7000с можно для применения на ферме, на даче, на сельскохозяйственных участках, в лесных хозяйствах, в садах и в парковых зонах.

Преимущества мотоблока МК 7000с:

Мощный;

Надежный;

Многоцелевой;

Есть возможность смены насадок;

Регулировка глубины и ширины культивации;

Защита от хода без масла;

Две скорости;

Мобильность;

Маневренность;

Удобство;

Эффективность.

Комплектация: