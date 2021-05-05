Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ступица
|шестигранник 23 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Мотоблок бензиновый Huter МК 7000с удивляет своей великолепной производительностью свыше пяти килоВатт, благодаря чему он задействуется в большинстве почвенных работ: культивация, окучивание, рыхление, вскапывание, прополка, посадка растений. Оборудование обладает высоким уровнем качества, и включает в себя 4-х тактный двигатель для продолжительной работы, упорное колесо для облегчения транспортировки, раму с удлиненными ручками для повышения комфорта в управлении. Прибор МК 7000с Huter имеет возможность управления глубиной и шириной участка обрабатываемой земли. Встроено предохранение от работы на критично низком уровне масла, есть переключатель скоростей, задний и передний ход. Купить Хутер МК 7000с можно для применения на ферме, на даче, на сельскохозяйственных участках, в лесных хозяйствах, в садах и в парковых зонах.
Преимущества мотоблока МК 7000с:
- Мощный;
- Надежный;
- Многоцелевой;
- Есть возможность смены насадок;
- Регулировка глубины и ширины культивации;
- Защита от хода без масла;
- Две скорости;
- Мобильность;
- Маневренность;
- Удобство;
- Эффективность.
Комплектация:
- Двигатель в сборе с рамой;
- Рукоятка управления;
- Комплект кронштейнов и лезвий для фрез;
- Рукоятка переключения передач;
- Комплект инструмента для сборки;
- Крепежный комплект;
- Защитные крылья;
- Кронштейны для крепления крыльев;
- Инструкция;
- Упаковка.