Культиваторы электрические для дачи
Найдено: 18 товаров
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- 10 500 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 15 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
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- 7 400 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 32 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 16 990 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 14Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 12.1Глубина обработки, мм: 195Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 15Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.6Вес, кг: 12.05Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.3Вес, кг: 13.8Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 15.5Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 18Глубина обработки, мм: 160Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
Культиваторы электрические для дачи в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 151 рубль до 29 990 рублей. В наличии более 16 наименований. Дачный электро культиватор отлично подходит для обработки небольших площадей дачи или сада. Купить недорогой садовый электрокультиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.