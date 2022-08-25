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Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт
4.0
1
Найти аналог
Культиваторы электрические
    Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт
    Арт. О00000026233
    4.0
    1
    Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт
    Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт
      Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт
      Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт

      Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026233
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Мощность, кВт
      		1.6
      Вес, кг
      		12.05
      Наличие реверса
      		Нет
      Колеса
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический культиватор Huter EMC-1600 70/5/11 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания и т.д. Прост в сборке и удобен в эксплуатации, что позволяет эксплуатировать пожилым людям и женщинам.

        Преимущества 

        • Электрический синхронный щеточный двигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
        • Блокировка включения
        • Небольшой вес
        • Элементы управления расположены на рукоятках