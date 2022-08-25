Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт
Арт. О00000026233
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|1.6
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Вес, кг
|12.05
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Наличие реверса
|Нет
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Колеса
|нет
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- Электрический культиватор Huter EMC-1600 70/5/11 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания и т.д. Прост в сборке и удобен в эксплуатации, что позволяет эксплуатировать пожилым людям и женщинам.
Преимущества
- Электрический синхронный щеточный двигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
- Блокировка включения
- Небольшой вес
- Элементы управления расположены на рукоятках