Электрический культиватор HUTER EMC-1600 70/5/11, 1600 Вт

Преимущества

Электрический синхронный щеточный двигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность

Блокировка включения

Небольшой вес

Элементы управления расположены на рукоятках

Электрический культиватор Huter EMC-1600 70/5/11 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания и т.д. Прост в сборке и удобен в эксплуатации, что позволяет эксплуатировать пожилым людям и женщинам.