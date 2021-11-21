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Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
4.0
1
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Культиваторы электрические
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Арт. О00000031513
    4.0
    1
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017

      Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031513
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, кВт
      		0.95
      Вес, кг
      		12.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический культиватор GreenWorks GTL9526 27017 мощностью 950 Вт отлично подходит для вскапывания и прополки на узких участках между рядами. Оборудован четырьмя зубьями. Электрический двигатель не выделяет токсичные вещества. Колеса 6" облегчают транспортировку по участку. Рукоятка складывается для компактного хранения агрегата.

        Преимущества 

        • Не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом
        • Транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение GreenWorks GTL9526 27017 по участку
        • Складная рукоятка делает агрегат более компактным
        • Отсутствие токсичных выбросов
        • Небольшие габариты - работа в узких междурядьях и труднодоступных местах
        • Легкое управления и маневренность
        • Кнопка предохранитель
        • Уровень шума: 93 дБ