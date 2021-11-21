Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017

Преимущества

Не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом

Транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение GreenWorks GTL9526 27017 по участку

Складная рукоятка делает агрегат более компактным

Отсутствие токсичных выбросов

Небольшие габариты - работа в узких междурядьях и труднодоступных местах

Легкое управления и маневренность

Кнопка предохранитель

Уровень шума: 93 дБ

Электрический культиватор GreenWorks GTL9526 27017 мощностью 950 Вт отлично подходит для вскапывания и прополки на узких участках между рядами. Оборудован четырьмя зубьями. Электрический двигатель не выделяет токсичные вещества. Колеса 6" облегчают транспортировку по участку. Рукоятка складывается для компактного хранения агрегата.