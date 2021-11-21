Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
Арт. О00000031513
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, кВт
|0.95
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Вес, кг
|12.1
- Электрический культиватор GreenWorks GTL9526 27017 мощностью 950 Вт отлично подходит для вскапывания и прополки на узких участках между рядами. Оборудован четырьмя зубьями. Электрический двигатель не выделяет токсичные вещества. Колеса 6" облегчают транспортировку по участку. Рукоятка складывается для компактного хранения агрегата.
Преимущества
- Не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом
- Транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение GreenWorks GTL9526 27017 по участку
- Складная рукоятка делает агрегат более компактным
- Отсутствие токсичных выбросов
- Небольшие габариты - работа в узких междурядьях и труднодоступных местах
- Легкое управления и маневренность
- Кнопка предохранитель
- Уровень шума: 93 дБ