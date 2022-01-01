Колонка газовая VilTerm S11 (black)

Преимущества

Медный теплообменник

Оборудована электророзжигом

Электророзжиг работает от батареек

Полностью энергонезависима

Включение горелки колонки только в момент использования горячей воды

Оснащен системой безопасности

Автоматическая система контроля

Водогазовый узел выполнен из латуни

Водяная часть латунная с большой мембраной

Долговечность

Цифровой дисплей

Многоуровневая система безопасности

Работает при низком давлении воды

Работает на природном или сжиженном газе

Автоматический розжиг

Наличие регулировки расхода воды и газа

Газовая колонка Vilterm S11 - это высококачественное изделие, которое соответствует последнему уровню техники с точки зрения обеспечения безопасности. Все детали котла изготовлены из качественных и долговечных материалов. Теплообменник и трубы колонки изготовлены из меди, что способствует более быстрому нагреву воды, а также они не подвержены коррозии, что повышает срок эксплуатации прибора. Водогазовый узел выполнен из латуни. Колонка Vilterm S11 предназначена для нагрева воды и может использоваться как в частных домах, квартирах, дачах, так и в служебных помещениях.