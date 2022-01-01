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Колонка газовая VilTerm S11 (black)
Арт. О00000041937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.1
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Габариты, мм
|565х221х290
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- Газовая колонка Vilterm S11 - это высококачественное изделие, которое соответствует последнему уровню техники с точки зрения обеспечения безопасности. Все детали котла изготовлены из качественных и долговечных материалов. Теплообменник и трубы колонки изготовлены из меди, что способствует более быстрому нагреву воды, а также они не подвержены коррозии, что повышает срок эксплуатации прибора. Водогазовый узел выполнен из латуни. Колонка Vilterm S11 предназначена для нагрева воды и может использоваться как в частных домах, квартирах, дачах, так и в служебных помещениях.
Преимущества
- Медный теплообменник
- Оборудована электророзжигом
- Электророзжиг работает от батареек
- Полностью энергонезависима
- Включение горелки колонки только в момент использования горячей воды
- Оснащен системой безопасности
- Автоматическая система контроля
- Водогазовый узел выполнен из латуни
- Водяная часть латунная с большой мембраной
- Долговечность
- Цифровой дисплей
- Многоуровневая система безопасности
- Работает при низком давлении воды
- Работает на природном или сжиженном газе
- Автоматический розжиг
- Наличие регулировки расхода воды и газа