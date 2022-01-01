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Колонка газовая VilTerm S11 (black)
14 900 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Колонка газовая VilTerm S11 (black)
Арт. О00000041937
Колонка газовая VilTerm S11 (black)
  • Персональная скидка

Колонка газовая VilTerm S11 (black)

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14 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041937

Характеристики

Производитель
VilTerm
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
9.1
Габариты, мм
565х221х290
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовая колонка Vilterm S11 - это высококачественное изделие, которое соответствует последнему уровню техники с точки зрения обеспечения безопасности. Все детали котла изготовлены из качественных и долговечных материалов. Теплообменник и трубы колонки изготовлены из меди, что способствует более быстрому нагреву воды, а также они не подвержены коррозии, что повышает срок эксплуатации прибора. Водогазовый узел выполнен из латуни. Колонка Vilterm S11 предназначена для нагрева воды и может использоваться как в частных домах, квартирах, дачах, так и в служебных помещениях.

    Преимущества

    • Медный теплообменник
    • Оборудована электророзжигом
    • Электророзжиг работает от батареек
    • Полностью энергонезависима
    • Включение горелки колонки только в момент использования горячей воды
    • Оснащен системой безопасности
    • Автоматическая система контроля
    • Водогазовый узел выполнен из латуни
    • Водяная часть латунная с большой мембраной
    • Долговечность
    • Цифровой дисплей
    • Многоуровневая система безопасности
    • Работает при низком давлении воды
    • Работает на природном или сжиженном газе
    • Автоматический розжиг
    • Наличие регулировки расхода воды и газа