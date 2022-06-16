Газовая колонка BaltGaz Classic 10

Преимущества

Экологически чистый медный теплообменник

Обеспечение одной точки водоразбора

Камера сгорания BaltGaz Classic 30294 с водяным охлаждением

Работа на природном или сжиженном газе (опция)

Автоматический розжиг

Цифровой дисплей, отображающий температуру воды

Работа при минимальном давлении воды

Наличие двух ручек регулировки расхода воды и газа

Комплектующие российского производства

Компактные размеры

Оптимальное соотношение цена/качество

Современный дизайн

Гарантия 5 лет

Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке

Минимальный расход волы - 2,5 л/мин

Газовый проточный водонагреватель Neva BaltGaz Classic 10 используется для обеспечения горячей водой квартир, коттеджей, дач, офисных и административных зданий. Электронная автоматическая горелка работает на батарейках, что делает устройство независимым от сети. Водонагреватель работает на природном газе, но при желании его можно перенастроить на сжиженный.