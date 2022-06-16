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Газовая колонка BaltGaz Classic 10
5.0
2
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BaltGaz Classic 10
    Арт. О00000005105
    5.0
    2
    Газовая колонка BaltGaz Classic 10

      Газовая колонка BaltGaz Classic 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. О00000005105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		9.7
      Габариты, мм
      		565x290x221
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Газовый проточный водонагреватель Neva BaltGaz Classic 10 используется для обеспечения горячей водой квартир, коттеджей, дач, офисных и административных зданий. Электронная автоматическая горелка работает на батарейках, что делает устройство независимым от сети. Водонагреватель работает на природном газе, но при желании его можно перенастроить на сжиженный.

        Преимущества

        • Экологически чистый медный теплообменник
        • Обеспечение одной точки водоразбора
        • Камера сгорания BaltGaz Classic 30294 с водяным охлаждением
        • Работа на природном или сжиженном газе (опция)
        • Автоматический розжиг
        • Цифровой дисплей, отображающий температуру воды
        • Работа при минимальном давлении воды
        • Наличие двух ручек регулировки расхода воды и газа
        • Комплектующие российского производства
        • Компактные размеры
        • Оптимальное соотношение цена/качество
        • Современный дизайн
        • Гарантия 5 лет
        • Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке
        • Минимальный расход волы - 2,5 л/мин