Газовая колонка BaltGaz Classic 10
Арт. О00000005105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.7
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Габариты, мм
|565x290x221
- Газовый проточный водонагреватель Neva BaltGaz Classic 10 используется для обеспечения горячей водой квартир, коттеджей, дач, офисных и административных зданий. Электронная автоматическая горелка работает на батарейках, что делает устройство независимым от сети. Водонагреватель работает на природном газе, но при желании его можно перенастроить на сжиженный.
Преимущества
- Экологически чистый медный теплообменник
- Обеспечение одной точки водоразбора
- Камера сгорания BaltGaz Classic 30294 с водяным охлаждением
- Работа на природном или сжиженном газе (опция)
- Автоматический розжиг
- Цифровой дисплей, отображающий температуру воды
- Работа при минимальном давлении воды
- Наличие двух ручек регулировки расхода воды и газа
- Комплектующие российского производства
- Компактные размеры
- Оптимальное соотношение цена/качество
- Современный дизайн
- Гарантия 5 лет
- Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке
- Минимальный расход волы - 2,5 л/мин