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Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Арт. X16956485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|8.18
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Габариты, мм
|330х550х185
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- В газовой колонке Electrolux GWH 10 из серии NanoPlus 2.0 применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux оснащена электронным розжигом, интеллектуальной системой управления, многоуровневой системой контроля безопасности и современным LCD-дисплеем.
Преимущества
- Теплообменник из бескислородной меди, созданной по технологии OxygenFree
- Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья металлов, таких как свинец, что делает прибор безопасным для человека и окружающей среды
- Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени обеспечивают надежную работу газовой колонки
- При выявлении неисправностей в работе прибор автоматически отключается
- Применение технологии SilentFlow и специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняют возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивают бесшумную работу прибора