Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0

Преимущества

Теплообменник из бескислородной меди, созданной по технологии OxygenFree

Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья металлов, таких как свинец, что делает прибор безопасным для человека и окружающей среды

Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени обеспечивают надежную работу газовой колонки

При выявлении неисправностей в работе прибор автоматически отключается

Применение технологии SilentFlow и специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняют возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивают бесшумную работу прибора

В газовой колонке Electrolux GWH 10 из серии NanoPlus 2.0 применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux оснащена электронным розжигом, интеллектуальной системой управления, многоуровневой системой контроля безопасности и современным LCD-дисплеем.