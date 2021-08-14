Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
4.6
152
13 590 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Арт. X16956485
4.6
152
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
  • Персональная скидка
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0

Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16956485
4.6
152

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Вес, кг
8.18
Габариты, мм
330х550х185
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка Altstream Super 023020104 (1/2", вн/вн, 400 мм)
150 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020104 (1/2", вн/вн, 400 мм)
Гибкая подводка Altstream Super 023020108 (1/2", вн/вн, 800 мм)
180 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020108 (1/2", вн/вн, 800 мм)
Фум лента Remer д/воды 572 RR
155 ₽
5.0
Фум лента Remer д/воды 572 RR
Фум лента для газа Remer 574 RR
70 ₽
5.0
Фум лента для газа Remer 574 RR
Площадка торцевая для воздуховода Эра 110ПТМ, 110 мм
270 ₽
4.5
Площадка торцевая для воздуховода Эра 110ПТМ, 110 мм
Площадка торцевая для воздуховода Эра 120ПТМ, 120 мм
270 ₽
4.5
Площадка торцевая для воздуховода Эра 120ПТМ, 120 мм
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
109 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
93 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
65 ₽
5.0
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
65 ₽
4.7
Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (110 мм x 3 м)
300 ₽
4.5
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (110 мм x 3 м)
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (120 мм x 3 м)
330 ₽
5.0
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (120 мм x 3 м)
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • В газовой колонке Electrolux GWH 10 из серии NanoPlus 2.0 применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux оснащена электронным розжигом, интеллектуальной системой управления, многоуровневой системой контроля безопасности и современным LCD-дисплеем.

    Преимущества

    • Теплообменник из бескислородной меди, созданной по технологии OxygenFree
    • Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья металлов, таких как свинец, что делает прибор безопасным для человека и окружающей среды
    • Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени обеспечивают надежную работу газовой колонки
    • При выявлении неисправностей в работе прибор автоматически отключается
    • Применение технологии SilentFlow и специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняют возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивают бесшумную работу прибора