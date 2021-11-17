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Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
5.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Арт. Х10419210
    5.0
    1
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
    Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7
      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7

      Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 6000 70/7/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10419210
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890x620x660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоуборщик Huter SGC 6000 – это современная техника, которая используется для очистки территории от снега. Подходит для работы на территории с небольшой площадью. Установка сделана из качественных немецких комплектующих в соответствии со всеми стандартами. Она обладает оптимальными свойствами и достаточной производительностью. Это самоходная модель, которая оснащается мощным двигателем на 8 лошадиных сил. За один проход возможно обработать территорию шириной 62 сантиметра. Шнек с небольшими зубьями предназначен для устранения наиболее крупных комков снега. За счет плотного протектора техника не скользит на льду, обеспечивая оптимальную обработку поверхности. Устройство обладает хорошей проходимостью, поворот регулируется при помощи рычага.

        Преимущества

        • Наличие электростартера, который питается от сети 220В
        • Фара позволит проводить работы в условиях сумерек
        • Надувные колеса обеспечивают плавное перемещение по любой поверхности
        • Есть возможность настроить угол выброса отработанного снега
        • Покрышки с ярким проектором отличаются привлекательным видом и практичностью
        • Бензиновый двигатель отвечает за производительность