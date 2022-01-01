Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
Арт. О00000033717
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|880x630x800
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- Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ 426108667 предназначен для бытовых нужд. Подходит для уборки небольших территорий. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Работа в темноте. Фара LED позволяет проводить работы в условиях зимних сумерек. Долгий срок службы. Бронзовая шестерня редуктора повышает ресурс агрегата.
Преимущества
- Маневренность
- Большой диапазон в выборе оптимального режима работы
- Подогрев ручек
- Дальность выброса снега - до 15 м
- На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
- В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
- Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
- Зимний двигатель
- Электростартер с питанием от сети 220В