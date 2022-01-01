Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667

Преимущества

Маневренность

Большой диапазон в выборе оптимального режима работы

Подогрев ручек

Дальность выброса снега - до 15 м

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии

В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика

Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы

Зимний двигатель

Электростартер с питанием от сети 220В

Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ 426108667 предназначен для бытовых нужд. Подходит для уборки небольших территорий. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Работа в темноте. Фара LED позволяет проводить работы в условиях зимних сумерек. Долгий срок службы. Бронзовая шестерня редуктора повышает ресурс агрегата.