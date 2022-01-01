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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Арт. О00000033717
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
    Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667
      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667

      Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 67CE 426108667

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033717

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		880x630x800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ 426108667 предназначен для бытовых нужд. Подходит для уборки небольших территорий. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Работа в темноте. Фара LED позволяет проводить работы в условиях зимних сумерек. Долгий срок службы. Бронзовая шестерня редуктора повышает ресурс агрегата.

        Преимущества

        • Маневренность
        • Большой диапазон в выборе оптимального режима работы
        • Подогрев ручек
        • Дальность  выброса снега - до 15 м
        • На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
        • В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
        • Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
        • Зимний двигатель
        • Электростартер с питанием от сети 220В