Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX

Преимущества

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии

Высокая маневренность

Верхний шнек является запатентованной технологией

В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика

Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы

Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки

Электростартер с питанием от сети 220В

Диаметр шнека - 250 мм (нижний), верхний - 150 мм

Эта модель укомплектована двумя шнеками. Верхний шнек является запатентованной технологией и предназначен для работы с твердыми слоями снега с высотой снежного покрова более 40 см. Мощный двигатель 6,5 л.с. позволяет справиться с большим объемом работ. Наличие четырех скоростей «вперед» и одной «назад» обеспечивает высокую маневренность и позволяет выбрать оптимальный режим работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.