Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
Арт. 1073547
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|США
|
Дальность выброса, м
|14
|
Габариты, мм
|1200x750x930
- Эта модель укомплектована двумя шнеками. Верхний шнек является запатентованной технологией и предназначен для работы с твердыми слоями снега с высотой снежного покрова более 40 см. Мощный двигатель 6,5 л.с. позволяет справиться с большим объемом работ. Наличие четырех скоростей «вперед» и одной «назад» обеспечивает высокую маневренность и позволяет выбрать оптимальный режим работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.
Преимущества
- На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
- Высокая маневренность
- Верхний шнек является запатентованной технологией
- В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
- Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
- Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
- Электростартер с питанием от сети 220В
- Диаметр шнека - 250 мм (нижний), верхний - 150 мм