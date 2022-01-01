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Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Арт. 1073547
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
    Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX
      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX

      Снегоуборщик Patriot Сибирь 997 ЕKX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1073547

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		14
      Габариты, мм
      		1200x750x930
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эта модель укомплектована  двумя шнеками. Верхний шнек является запатентованной технологией и предназначен для  работы с  твердыми слоями  снега с высотой снежного покрова более 40 см. Мощный двигатель 6,5 л.с. позволяет справиться с большим объемом работ. Наличие четырех скоростей «вперед» и одной «назад» обеспечивает высокую маневренность и позволяет выбрать оптимальный режим работы. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.

        Преимущества 

        • На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
        • Высокая маневренность
        • Верхний шнек является запатентованной технологией
        • В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика
        • Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
        • Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
        • Электростартер с питанием от сети 220В
        • Диаметр шнека - 250 мм (нижний), верхний - 150 мм