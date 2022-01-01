Снегоуборочная машина Patriot 68е
Арт. 1073536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|980x680x800
- Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 68Е 426108680 используется для очистки ровных поверхностей от снега. Он оборудован электростартером, благодаря которому возможен запуск холодного двигателя при подключении к сети 220 В. Зубчатый металлический шнек отлично справляется с уборкой как плотного, так и обледенелого снега. Для оптимального режима работы предусмотрено восемь скоростей.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Регулировка направления выброса
- Наличие лопатки для прочистки желоба
- Фара для работы в темное время суток
- Наличие заднего хода облегчает маневрирование
- Двухступенчатая система металлических шнеков разбивает слежавшийся снег