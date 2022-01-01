Снегоуборочная машина Patriot 68е

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Регулировка направления выброса

Наличие лопатки для прочистки желоба

Фара для работы в темное время суток

Наличие заднего хода облегчает маневрирование

Двухступенчатая система металлических шнеков разбивает слежавшийся снег

Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 68Е 426108680 используется для очистки ровных поверхностей от снега. Он оборудован электростартером, благодаря которому возможен запуск холодного двигателя при подключении к сети 220 В. Зубчатый металлический шнек отлично справляется с уборкой как плотного, так и обледенелого снега. Для оптимального режима работы предусмотрено восемь скоростей.