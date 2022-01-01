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Снегоуборочная машина Patriot 68е
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Арт. 1073536
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
    Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е
      Снегоуборочная машина Patriot 68е

      Снегоуборочная машина Patriot 68е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1073536

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		980x680x800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 68Е 426108680 используется для очистки ровных поверхностей от снега. Он оборудован электростартером, благодаря которому возможен запуск холодного двигателя при подключении к сети 220 В. Зубчатый металлический шнек отлично справляется с уборкой как плотного, так и обледенелого снега. Для оптимального режима работы предусмотрено восемь скоростей.

        Преимущества 

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Регулировка направления выброса
        • Наличие лопатки для прочистки желоба
        • Фара для работы в темное время суток
        • Наличие заднего хода облегчает маневрирование
        • Двухступенчатая система металлических шнеков разбивает слежавшийся снег