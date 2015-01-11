Снегоуборщик PATRIOT PRO 881 E
Арт. Х104113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|12
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Вес, кг
|95
- Мощный снегоуборщик с двигателем 7 л.с. имеет все необходимое для комфортного использования: фара и электростартер в сочетании с 66см шириной захвата. Органы управления направлением выброса снега расположены в удобном для оператора месте. Подогрев ручек позволит комфортно работать в мороз. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
- Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
- Ширина захвата 66 см
- Подогрев ручек - комфортная работа
- Благодаря фаре работа не ограничивается световым днем
- Электростартер - простой запуск агрегата даже в мороз