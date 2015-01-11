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Снегоуборщик PATRIOT PRO 881 E
3.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 881 E
    Арт. Х104113
    3.0
    1
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 881 E

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 881 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104113
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		12
      Вес, кг
      		95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мощный снегоуборщик с двигателем 7 л.с. имеет все необходимое для комфортного использования: фара и электростартер в сочетании с 66см шириной захвата. Органы управления направлением выброса снега расположены в удобном для оператора месте. Подогрев ручек позволит комфортно работать в мороз. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии.

        Преимущества 

        • Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
        • Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
        • Ширина захвата 66 см
        • Подогрев ручек - комфортная работа
        • Благодаря фаре работа не ограничивается световым днем
        • Электростартер - простой запуск агрегата даже в мороз