Снегоуборщик PATRIOT PRO 881 E

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки

Количество передач - 6 вперед/ 2 назад

Ширина захвата 66 см

Подогрев ручек - комфортная работа

Благодаря фаре работа не ограничивается световым днем

Электростартер - простой запуск агрегата даже в мороз

Мощный снегоуборщик с двигателем 7 л.с. имеет все необходимое для комфортного использования: фара и электростартер в сочетании с 66см шириной захвата. Органы управления направлением выброса снега расположены в удобном для оператора месте. Подогрев ручек позволит комфортно работать в мороз. В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика. На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии.