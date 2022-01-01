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Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Арт. Х104127
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104127

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890x110x1170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401 ED 426108455 оборудован четырехтактным двигателем мощностью 14 л.с. Ширина ковша составляет 107 см, что позволяет за один проход расчищать от снега значительный участок. Снегоуборщик оборудован специальными сдвоенными колесами, это гарантирует отличное сцепление с поверхностью, высокую проходимость и маневренность. Стальной зубчатый шнек может измельчать даже слежавшийся, заледенелый, плотный или мокрый снег.

        Преимущества 

        • Мощный двигатель
        • Простой запуск даже в мороз
        • Рукоятки с подогревом - более комфортная работа
        • Маневренность
        • Широкий диапазон скоростей
        • Функция разворота "free hand control"
        • Внушительная ширина обработки за один проход - 107 см
        • В конструкции применяются только подшипники
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы
        • Широкая горловина топливного бака - для простой заправки