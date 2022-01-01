Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401ED

Преимущества

Мощный двигатель

Простой запуск даже в мороз

Рукоятки с подогревом - более комфортная работа

Маневренность

Широкий диапазон скоростей

Функция разворота "free hand control"

Внушительная ширина обработки за один проход - 107 см

В конструкции применяются только подшипники

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы

Широкая горловина топливного бака - для простой заправки

Снегоуборщик PATRIOT PRO 1401 ED 426108455 оборудован четырехтактным двигателем мощностью 14 л.с. Ширина ковша составляет 107 см, что позволяет за один проход расчищать от снега значительный участок. Снегоуборщик оборудован специальными сдвоенными колесами, это гарантирует отличное сцепление с поверхностью, высокую проходимость и маневренность. Стальной зубчатый шнек может измельчать даже слежавшийся, заледенелый, плотный или мокрый снег.