Снегоуборщик PATRIOT PRO 951 ED
Арт. Х104144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|13
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Габариты, мм
|1070x850x850
- Самоходный снегоуборщик Patriot Garden (Патриот Гарден) PRO 951 ED с повышенной проходимостью, благодаря гусеничной платформе, способен осуществить очистку разных по степени сложности участков, от свежевыпавшего снега до слежавшегося с наледью. Благодаря многоступенчатой трансмиссии можно выбрать необходимый режим работы.Электрическое устройство пуска и ручной стартёр осуществляет легкий запуск машины в экстремальных условиях. Наличие галогеновой лампы позволяет продолжить работу при плохой видимости. Зубчатый стальной шнек, состоящий из независимых четырех спиралей эффективно измельчает слежавшийся снег и наледь и не прекращает работу при поломке одной из спиралей. Для удобства работы предусмотрено регулирование дальности и угла выброса снега.
Преимущества
- Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования
- Усиленная конструкция ковша
- Электростартер 220 V - легкий пуск двигателя при низких температурах
- 8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад
- Ширина ковша 77 см
- Желоб выброса - металлический
- Рукоятки с подогревом - комфортная работа
- Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач