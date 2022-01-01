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Снегоуборщик PATRIOT PRO 951 ED
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 951 ED
    Арт. Х104144
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 951 ED

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 951 ED

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104144

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Габариты, мм
      		1070x850x850
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Самоходный снегоуборщик Patriot Garden (Патриот Гарден) PRO 951 ED с повышенной проходимостью, благодаря гусеничной платформе, способен осуществить очистку разных по степени сложности участков, от свежевыпавшего снега до слежавшегося с наледью. Благодаря многоступенчатой трансмиссии можно выбрать необходимый режим работы.Электрическое устройство пуска и ручной стартёр осуществляет легкий запуск машины в экстремальных условиях. Наличие галогеновой лампы позволяет продолжить работу при плохой видимости. Зубчатый стальной шнек, состоящий из независимых четырех спиралей эффективно измельчает слежавшийся снег и наледь и не прекращает работу при поломке одной из спиралей. Для удобства работы предусмотрено регулирование дальности и угла выброса снега.

        Преимущества 

        • Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования
        • Усиленная конструкция ковша
        • Электростартер 220 V - легкий пуск двигателя при низких температурах
        • 8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад
        • Ширина ковша 77 см
        • Желоб выброса - металлический
        • Рукоятки с подогревом - комфортная работа
        • Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач