Снегоуборщик PATRIOT PRO 951 ED

Преимущества

Мощный двигатель, предназначенный для интенсивного использования

Усиленная конструкция ковша

Электростартер 220 V - легкий пуск двигателя при низких температурах

8-ступенчатая коробка передач - 6 вперед/2 назад

Ширина ковша 77 см

Желоб выброса - металлический

Рукоятки с подогревом - комфортная работа

Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач

Самоходный снегоуборщик Patriot Garden (Патриот Гарден) PRO 951 ED с повышенной проходимостью, благодаря гусеничной платформе, способен осуществить очистку разных по степени сложности участков, от свежевыпавшего снега до слежавшегося с наледью. Благодаря многоступенчатой трансмиссии можно выбрать необходимый режим работы.Электрическое устройство пуска и ручной стартёр осуществляет легкий запуск машины в экстремальных условиях. Наличие галогеновой лампы позволяет продолжить работу при плохой видимости. Зубчатый стальной шнек, состоящий из независимых четырех спиралей эффективно измельчает слежавшийся снег и наледь и не прекращает работу при поломке одной из спиралей. Для удобства работы предусмотрено регулирование дальности и угла выброса снега.