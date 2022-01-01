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Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 78E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 78E
    Арт. Х104151
    Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 78E

      Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 78E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104151

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Габариты, мм
      		1150x750x640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик Patriot Garden PHG 78 Е обладает надёжным мощным двигателем, который с легкостью запускается при низких температурах за счёт ручного стартера и электрического пуска. Агрегат отлично адаптирован суровым зимам России и оснащен усиленным шнеком из 4-х независимых спиралей, такой шнек способен эффективно дробить наледь и измельчать снег, что позволяет качественно чистить дороги. Прочный металлический желоб снегоуборщика поворачивается на 190°, есть возможность регулировки по дальности выброса снега и выбора направления для компактного складирования снега. Большой выбор скоростных режимов, функции разблокировки дифференциала шплинтом на оси позволяют делать быстрые развороты в трудных местах.

        Преимущества

        • Самоходный легкий колесный снегоуборщик с бензиновым двигателем.
        • Электрозапуск.
        • Стальной зубчатый шнек обеспечивает эффективное измельчение наледи, слежавшегося снега, снежной корки.
        • Шины с ярко выраженным, самоочищающимся протектором исключают возможность пробуксовки