Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 78E
Арт. Х104151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|13
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Габариты, мм
|1150x750x640
- Снегоуборщик Patriot Garden PHG 78 Е обладает надёжным мощным двигателем, который с легкостью запускается при низких температурах за счёт ручного стартера и электрического пуска. Агрегат отлично адаптирован суровым зимам России и оснащен усиленным шнеком из 4-х независимых спиралей, такой шнек способен эффективно дробить наледь и измельчать снег, что позволяет качественно чистить дороги. Прочный металлический желоб снегоуборщика поворачивается на 190°, есть возможность регулировки по дальности выброса снега и выбора направления для компактного складирования снега. Большой выбор скоростных режимов, функции разблокировки дифференциала шплинтом на оси позволяют делать быстрые развороты в трудных местах.
Преимущества
- Самоходный легкий колесный снегоуборщик с бензиновым двигателем.
- Электрозапуск.
- Стальной зубчатый шнек обеспечивает эффективное измельчение наледи, слежавшегося снега, снежной корки.
- Шины с ярко выраженным, самоочищающимся протектором исключают возможность пробуксовки