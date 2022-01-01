Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG 78E

Снегоуборщик Patriot Garden PHG 78 Е обладает надёжным мощным двигателем, который с легкостью запускается при низких температурах за счёт ручного стартера и электрического пуска. Агрегат отлично адаптирован суровым зимам России и оснащен усиленным шнеком из 4-х независимых спиралей, такой шнек способен эффективно дробить наледь и измельчать снег, что позволяет качественно чистить дороги. Прочный металлический желоб снегоуборщика поворачивается на 190°, есть возможность регулировки по дальности выброса снега и выбора направления для компактного складирования снега. Большой выбор скоростных режимов, функции разблокировки дифференциала шплинтом на оси позволяют делать быстрые развороты в трудных местах.





Преимущества