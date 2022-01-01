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Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Арт. Х104116
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
    Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E

      Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х104116

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		13
      Вес, кг
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E 426108425 - агрегат для быстрой расчистки приусадебной или придомовой территории от снега. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 8 л.с. Запуск осуществляется с электростартера. Фара служит для освещения очищаемой поверхности в темное время суток. За счет металлического зубчатого шнека машина легко справится с тяжелым и слежавшимся снегом. Ширина ковша - 62 см. Направление и дальность выброса снега регулируются.

        Преимущества

        • Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
        • Ширина обработки за один проход 62 см
        • Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
        • Электростартер 220 В - запуск двигателя при низких температурах