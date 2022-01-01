Снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E
Арт. Х104116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|13
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Вес, кг
|92
- Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E 426108425 - агрегат для быстрой расчистки приусадебной или придомовой территории от снега. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 8 л.с. Запуск осуществляется с электростартера. Фара служит для освещения очищаемой поверхности в темное время суток. За счет металлического зубчатого шнека машина легко справится с тяжелым и слежавшимся снегом. Ширина ковша - 62 см. Направление и дальность выброса снега регулируются.
Преимущества
- Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
- Ширина обработки за один проход 62 см
- Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки
- Электростартер 220 В - запуск двигателя при низких температурах