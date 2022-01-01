Преимущества

Количество передач - 5 вперед/ 2 назад

Ширина обработки за один проход 62 см

Мощный 4-тактный двигатель, рассчитанный на ежедневные нагрузки

Электростартер 220 В - запуск двигателя при низких температурах

Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 800 E 426108425 - агрегат для быстрой расчистки приусадебной или придомовой территории от снега. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 8 л.с. Запуск осуществляется с электростартера. Фара служит для освещения очищаемой поверхности в темное время суток. За счет металлического зубчатого шнека машина легко справится с тяжелым и слежавшимся снегом. Ширина ковша - 62 см. Направление и дальность выброса снега регулируются.