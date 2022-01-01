Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL 4603010106937
Арт. О00000038816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дальность выброса, м
|11
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Габариты, мм
|920х720х640
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- Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага.
Преимущества
- Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла
- Электро старт 220В позволяет запускать двигатель без физических усилий
- LED-фара позволяет комфортно работать снегоуборщиком в утренних и вечерних сумерках
- Большой ковш 61х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой
- Набор скоростей: 6 вперед/2 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика