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Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL 4603010106937
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL 4603010106937
    Арт. О00000038816
    Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL 4603010106937

      Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL 4603010106937

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038816

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		11
      Габариты, мм
      		920х720х640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага. 

        Преимущества

        • Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла
        • Электро старт 220В позволяет запускать двигатель без физических усилий
        • LED-фара позволяет комфортно работать снегоуборщиком в утренних и вечерних сумерках
        • Большой ковш 61х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой
        • Набор скоростей: 6 вперед/2 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика