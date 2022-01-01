Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL 4603010106937

Преимущества

Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла

Электро старт 220В позволяет запускать двигатель без физических усилий

LED-фара позволяет комфортно работать снегоуборщиком в утренних и вечерних сумерках

Большой ковш 61х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой

Набор скоростей: 6 вперед/2 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика

Снегоуборщик бензиновый Sturm STG7661EL предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага.