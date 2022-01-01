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Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Арт. О00000038813
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890

      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 4603010106890

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038813

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		11
      Габариты, мм
      		765х590х630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7453 - предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага. 

        Преимущества

        • Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла
        • Большой ковш 53х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой
        • Агрессивные шнеки диаметром 250 мм легко справляются со слежавшимся снегом и настом
        • Набор скоростей: 4 вперед/1 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика
        • Большие пневматические колеса с зимним протектором для уверенного движения