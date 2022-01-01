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Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Арт. О00000038814
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
    Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906
      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906

      Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 4603010106906

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038814

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		11
      Габариты, мм
      		765х660х630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461 - предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага.

        Преимущества

        • Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла
        • Большой ковш 61х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой
        • Агрессивные шнеки диаметром 250 мм легко справляются со слежавшимся снегом и настом
        • Набор скоростей: 4 вперед/1 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика
        • Удобный рычаг управления желобом снегоотбрасывателя всегда под рукой у пользователя для установки и изменения направления выброса снега
        • Большие пневматические колеса с зимним протектором для уверенного движения