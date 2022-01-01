Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461EL 4603010106913
Арт. О00000038815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дальность выброса, м
|11
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Габариты, мм
|765х660х630
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- Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461EL - предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага.
Преимущества
- Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла
- Электро старт 220В позволяет запускать двигатель без физических усилий
- LED-фара позволяет комфортно работать снегоуборщиком в утренних и вечерних сумерках
- Большой ковш 61х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой
- Агрессивные шнеки диаметром 250 мм легко справляются со слежавшимся снегом и настом
- Набор скоростей: 4 вперед/1 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика
- Удобный рычаг управления желобом снегоотбрасывателя всегда под рукой у пользователя для установки и изменения направления выброса снега
- Большие пневматические колеса с зимним протектором для уверенного движения