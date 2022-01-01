Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461EL 4603010106913

Преимущества

Надежный зимний двигатель марки ZONGSHEN с защитой от низкого уровня масла

Электро старт 220В позволяет запускать двигатель без физических усилий

LED-фара позволяет комфортно работать снегоуборщиком в утренних и вечерних сумерках

Большой ковш 61х51 см с полозьями скольжения обеспечивает внушительную ширину прохода и позволяет убирать сугробы до полуметра высотой

Агрессивные шнеки диаметром 250 мм легко справляются со слежавшимся снегом и настом

Набор скоростей: 4 вперед/1 назад, для настройки оптимальной скорости движения снегоуборщика

Удобный рычаг управления желобом снегоотбрасывателя всегда под рукой у пользователя для установки и изменения направления выброса снега

Большие пневматические колеса с зимним протектором для уверенного движения

Бензиновый снегоуборщик Sturm STG7461EL - предназначен для расчистки придомовой территории или подъездной дорожки. Оснащен 4-тактным двигателем. Регулировка направления выброса снега осуществляется при помощи специального рычага.