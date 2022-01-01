Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 8522R

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Самоходный принцип перемещения

Металлическая рама для долговечности конструкции

Срезные болты защищают редуктор от повреждений при столкновении с твердыми предметами

Система разблокировки колес для лучшей маневренности MasterYard MX8522R

Снегоуборщик MasterYard MX8522R используется для уборки территории от свежевыпавшего снега. Он оснащен мощным двигателем MasterYard R212CC, который идеально подходит для зимних условий. Широкий диапазон скоростей - 5 вперед/2 назад - позволяет подобрать оптимальный режим передвижения в зависимости от сложности задачи. С помощью рукоятки, расположенной на корпусе машины, можно регулировать направление выброса снега на 190 градусов.