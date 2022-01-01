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Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 8522R
86 990 ₽
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 8522R
    Арт. О00000038189
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 8522R

      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 8522R

      86 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000038189

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		890х620х660
      Все характеристики
      86 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоуборщик MasterYard MX8522R используется для уборки территории от свежевыпавшего снега. Он оснащен мощным двигателем MasterYard R212CC, который идеально подходит для зимних условий. Широкий диапазон скоростей - 5 вперед/2 назад - позволяет подобрать оптимальный режим передвижения в зависимости от сложности задачи. С помощью рукоятки, расположенной на корпусе машины, можно регулировать направление выброса снега на 190 градусов.

        Преимущества

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Самоходный принцип перемещения
        • Металлическая рама для долговечности конструкции
        • Срезные болты защищают редуктор от повреждений при столкновении с твердыми предметами
        • Система разблокировки колес для лучшей маневренности MasterYard MX8522R