Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 8522R
Арт. О00000038189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|12
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Габариты, мм
|890х620х660
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- Снегоуборщик MasterYard MX8522R используется для уборки территории от свежевыпавшего снега. Он оснащен мощным двигателем MasterYard R212CC, который идеально подходит для зимних условий. Широкий диапазон скоростей - 5 вперед/2 назад - позволяет подобрать оптимальный режим передвижения в зависимости от сложности задачи. С помощью рукоятки, расположенной на корпусе машины, можно регулировать направление выброса снега на 190 градусов.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Самоходный принцип перемещения
- Металлическая рама для долговечности конструкции
- Срезные болты защищают редуктор от повреждений при столкновении с твердыми предметами
- Система разблокировки колес для лучшей маневренности MasterYard MX8522R