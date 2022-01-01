Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620

Преимущества

Ширина захвата - 46 см

Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей

Облегченная конструкция

Дальность выброса достигает 9 метров

Отсутствие токсичных выхлопов

Тихая работа

Электрическая снегоуборочная машина СИБРТЕХ ЭСБ-2000 97620 предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Имеет одноступенчатую систему шнеков. Оснащена обрезиненным шнеком, который позволяет сгребать свежевыпавший снег. Складная рукоятка способствует компактному хранению машины. Колеса делают агрегат более маневренным и облегчают его перемещение