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Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
18 570 ₽
Снегоуборщики электрические
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Арт. mir-instrumenta_41743
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
    Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620

      Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620

      18 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. mir-instrumenta_41743

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Назначение
      		бытовой, для дома и дачи
      Все характеристики
      18 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрическая снегоуборочная машина СИБРТЕХ ЭСБ-2000 97620 предназначена  для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Имеет одноступенчатую систему шнеков. Оснащена обрезиненным шнеком, который позволяет сгребать свежевыпавший снег. Складная рукоятка способствует компактному хранению машины. Колеса делают агрегат более маневренным и облегчают его перемещение

        Преимущества

        • Ширина захвата - 46 см
        • Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей
        • Облегченная конструкция
        • Дальность выброса достигает 9 метров
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Тихая работа