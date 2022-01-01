Снегоуборочная машина электрическая Сибртех ЭСБ-2000 97620
Арт. mir-instrumenta_41743
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Назначение
|бытовой, для дома и дачи
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- Электрическая снегоуборочная машина СИБРТЕХ ЭСБ-2000 97620 предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Имеет одноступенчатую систему шнеков. Оснащена обрезиненным шнеком, который позволяет сгребать свежевыпавший снег. Складная рукоятка способствует компактному хранению машины. Колеса делают агрегат более маневренным и облегчают его перемещение
Преимущества
- Ширина захвата - 46 см
- Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей
- Облегченная конструкция
- Дальность выброса достигает 9 метров
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Тихая работа