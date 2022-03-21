Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
Арт. Х21203327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.6
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- Персональная скидка
- Электрогенератор Huter HT1000L - небольшое устройство для питания электроприборов при выезде на пикник или на даче. Выделяется малыми габаритами и небольшим весом. Предусмотрены все необходимые виды защиты: от перегрузки, от короткого замыкания. Имеются индикаторы уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Устройство оборудовано вольтметром для удобного контроля уровня напряжения.
Преимущества
- Небольшой вес
- Система стабилизации напряжения
- Индикаторы уровня масла и топлива для своевременной дозаправки
- Верхнее расположение клапанов двигателя
- Розетка для подключения нагрузки
- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании