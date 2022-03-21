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Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
5.0
2
13 790 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Арт. Х21203327
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
    Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2
      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2

      Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2

      13 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. Х21203327
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.6
      Все характеристики
      13 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрогенератор Huter HT1000L -  небольшое устройство для питания электроприборов при выезде на пикник или на даче. Выделяется малыми габаритами и небольшим весом. Предусмотрены все необходимые виды защиты: от перегрузки, от короткого замыкания. Имеются индикаторы уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Устройство оборудовано вольтметром для удобного контроля уровня напряжения.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Система стабилизации напряжения
        • Индикаторы уровня масла и топлива для своевременной дозаправки
        • Верхнее расположение клапанов двигателя
        • Розетка для подключения нагрузки
        • Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании