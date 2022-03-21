Бензиновый генератор Huter HT 1000L 64/1/2

Преимущества

Небольшой вес

Система стабилизации напряжения

Индикаторы уровня масла и топлива для своевременной дозаправки

Верхнее расположение клапанов двигателя

Розетка для подключения нагрузки

Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании

Электрогенератор Huter HT1000L - небольшое устройство для питания электроприборов при выезде на пикник или на даче. Выделяется малыми габаритами и небольшим весом. Предусмотрены все необходимые виды защиты: от перегрузки, от короткого замыкания. Имеются индикаторы уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Устройство оборудовано вольтметром для удобного контроля уровня напряжения.