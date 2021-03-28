Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер

Бензиновый генератор Huter DY8000LX
Арт. Х21203287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.2
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- Бензиновый генератор Huter DY8000LX используется для энергообеспечения электроинструментов и различных бытовых приборов суммарной мощностью до 6.5 кВт. Генератор находит свое применение в загородных домах в качестве запасного источника питания, а также в небольших мастерских и складских помещениях. Оснащен топливным баком емкостью 25 л. Расход масла - 6.8 г/кВтч.
Преимущества
- Вольтметр
- Откидные транспортировочные рукоятки
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Щеточный альтернатор
- Автоматическое отключение при низком уровне масла
- Экономичное потребление топлива