Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер

Преимущества

Вольтметр

Откидные транспортировочные рукоятки

Простота эксплуатации и обслуживания

Щеточный альтернатор

Автоматическое отключение при низком уровне масла

Экономичное потребление топлива

Бензиновый генератор Huter DY8000LX используется для энергообеспечения электроинструментов и различных бытовых приборов суммарной мощностью до 6.5 кВт. Генератор находит свое применение в загородных домах в качестве запасного источника питания, а также в небольших мастерских и складских помещениях. Оснащен топливным баком емкостью 25 л. Расход масла - 6.8 г/кВтч.