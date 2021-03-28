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Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
4.4
31
49 090 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX
    Арт. Х21203287
    4.4
    31
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
    Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер
      Бензиновый генератор Huter DY8000LX, объем бака 25 л, электростартер

      Бензиновый генератор Huter DY8000LX

      49 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. Х21203287
      4.4
      31

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.2
      Все характеристики
      49 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензиновый генератор Huter DY8000LX используется для энергообеспечения электроинструментов и различных бытовых приборов суммарной мощностью до 6.5 кВт. Генератор находит свое применение в загородных домах в качестве запасного источника питания, а также в небольших мастерских и складских помещениях. Оснащен топливным баком емкостью 25 л. Расход масла - 6.8 г/кВтч.

        Преимущества

        • Вольтметр
        • Откидные транспортировочные рукоятки
        • Простота эксплуатации и обслуживания
        • Щеточный альтернатор
        • Автоматическое отключение при низком уровне масла
        • Экономичное потребление топлива